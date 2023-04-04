نشكركم على متابعتكم خبر ” نقل عجمان ” تدرب 3703سائقين و مشرفين خلال 2022 لتعزيز منظومة النقل والسلامة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 أبريل 2023 10:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت هيئة النقل في عجمان عن تدريب 3703 من سائقي مركبات الأجرة وسائقي ومشرفي الحافلات المدرسية خلال عام 2022، وذلك بهدف تمكين السائقين من تقديم خدمات استباقية ذات جوده عالية لمستخدمي خدمات منظومة النقل في الإمارة.

وبحسب “وام”، قالت رشا خلف الشامسي المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات المساندة إن سائقي منظومة النقل يخضعون لدورات تدريبية مكثفة لتقديم تجربة نقل متميزة للمستخدمين إضافة لضمان سلامة طلاب المدارس مما يسهم في تطوير منظومة النقل في الإمارة.

وأشارت إلى أن البرنامج التدريبي تضمن تدريب 1351سائقا لمركبات الأجرة و1258سائقا لحافلة مدرسية و1094مشرفا لحافلة مدرسية بواقع 18,943ساعة خلال العام الماضي.

وأكدت أن الهيئة تولي تدريب السائقين اهتماما كبيرا وذلك من خلال انتهاج أساليب متطورة ومتقدمة في تدريب وتبنى أفضل الممارسات العالمية المتبعة في مجال التدريب و التأهيل و الاستفادة من الخبرات المتاحة في القطاع الحكومي من خلال تعزيز الشراكات في تنظيم عمليات النقل في الإمارة.

وذكرت أن الدورات تضمنت 5 برامج تخصصية لسائقي مركبات الأجرة للتعريف بالأساليب و طرق التعامل الأمثل مع الجمهور والركاب، إضافة إلى لائحة المخالفات والأنظمة والقوانين في الهيئة والتعريف بمستجدات قرارات أنظمة السلامة المرورية، وأهم المعالم في إمارة عجمان وأساسيات اللغة الإنجليزية.