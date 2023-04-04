نشكركم على متابعتكم خبر معرض دبي للطيران 2023 يعود من جديد في نوفمبر المقبل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 أبريل 2023 10:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تنطلق الدورة الـ 18 من معرض دبي للطيران تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” في موقع إقامة المعرض الدائم بمطار دبي ورلد سنترال /DWC/ خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر 2023 بمشاركة رواد القطاع والمبتكرين لمناقشة وتحديد الاتجاهات المستقبلية واستكشاف فرص الاستفادة منها فضلا عن تسليط الضوء على مجموعة من المواضيع الهامة بما في ذلك تقنيات الفضاء وجهود التوطين في القطاع من خلال حملة “اصنع في الإمارات” والدور المحوري للشركات الناشئة في تسريع وتيرة تنفيذ أجندة الاستدامة.

وبحسب “وام”، تأتي إقامة هذا الحدث الضخم بدعم من الجهات الرئيسية في قطاع الطيران بما فيها مطارات دبي وهيئة دبي للطيران المدني ووزارة الدفاع ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية ووكالة الإمارات للفضاء.

ويحقق معرض دبي للطيران أبرز فعاليات قطاع الطيران العالمي نموا لافتا عاما تلو الآخر ولا سيما مع النجاح اللافت لدورة نوفمبر 2021 التي شهدت عقد صفقات تخطت قيمتها 74 مليار دولار أمريكي واستقطبت أكثر من 104 آلاف زائر بزيادة نحو 50 % في عدد الزوار بمن فيهم عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من 148 دولة.

وتركز الدورة القادمة من المعرض على استعراض مبادرات وتقنيات الاستدامة من الهيئات الحكومية وصناعة الطيران بشكل عام، انطلاقا من إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، 2023 عام الاستدامة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز التزام دولة الإمارات الراسخ في الترويج للاقتصاد الدائري المستدام قبل انطلاق فعاليات مؤتمر الأطراف COP28 المقرر إقامته في دبي.

وتواصل الجهات الفاعلة في القطاع وفي جميع أنحاء الدولة الاستثمار في المشاريع والمبادرات الجديدة حيث قامت طيران الإمارات بتسيير أول رحلة طيران تجريبية تعتمد بنسبة 100 بالمائه على وقود الطيران المستدام، ونفذت مطارات دبي خططا وحلولا مبتكرة للحد من بصمتها البيئية.

وتشير التوقعات إلى أن مجال النقل الجوي سيشهد نموا لافتا حيث تعهدت دبي بإطلاق سيارات الأجرة الطائرة بحلول عام 2026 فضلا عن تحقيق التقدم في مجال طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية والهجينة، كما أصدرت هيئة دبي للطيران المدني أول لوائح وطنية على مستوى العالم تتعلق بالمطارات المخصصة لهذه الطائرات.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة إن دبي لعبت دورا محوريا في الانتعاش والنمو المتسارع الذي شهده قطاع الطيران العالمي فضلا عن كونها مركزا لتبني أحدث الابتكارات ما يؤكد مكانتنا كمركز دولي رائد في مجالي الطيران والفضاء.

وأضاف سموه : تزامنا مع إعلان عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يجمع معرض دبي للطيران 2023 الجهات المعنية الرائدة في قطاع الطيران لوضع مسارات محددة وخطط مدروسة تمهد الطريق نحو تحقيق التنمية المستدامة في القطاع وبما بتوافق مع جهودنا المشتركة الرامية إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة في الوقت الذي نواصل فيها تعزيز شبكة الربط مع العالم بأسره.

وعقد معرض دبي للطيران مؤخرا أول اجتماع للمجلس الاستشاري بالتعاون مع مجلس تسويق خدمات الدفاع وبحضور أعضاء بارزين من منظومة قطاع الطيران والفضاء والدفاع لدعم تحقيق أهداف أجندة المعرض وتحفيز التنمية المستدامة للقطاع العالمي.

وركز المجلس الاستشاري خلال الاجتماع الذي افتتحته معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة على مجموعة من الموضوعات بما في ذلك تحديد أولويات الأهداف الوطنية لدولة الإمارات لعام 2023 ولا سيما في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع بما يتيح مواصلة إحراز التقدم في مواضيع المعرض لهذا العام.

وبعد دورتها الافتتاحية الناجحة في عام 2021، تعود فعالية فيستا المخصصة للشركات الناشئة في قطاع الطيران العالمي لتنطلق في موقع المعرض وتستقطب مزيدا من المستثمرين لمناقشة التحديات وفرص التدريب والقطاعات الناشئة التي تساهم في إعادة رسم ملامح مستقبل القطاع.

ويشهد معرض دبي للطيران 2023 تقديم مزايا جديدة وتوسيع نطاق المزايا الاعتيادية بما في ذلك أجندة المؤتمر المحدثة والتي تشمل عدّة مواضيع رئيسية بما فيها مستقبل الرحلات الجوية وتجربة المسافرين والدورة الافتتاحية من مؤتمر الإمارات للجدارة والسلامة الفعالية الحصرية التي تنظمها وزارة الدفاع الإماراتية.

كما يسلط المعرض الضوء على قطاع الفضاء من خلال مجموعة من المبادرات بما فيها منطقة مخصصة لتجارب الفضاء وبرنامج بعثات إلى جانب برنامج فعاليات محدث على مدار يومين. وتستضيف هذه الدورة أكبر جناح للفضاء في تاريخها حيث تستعرض المؤسسات الرائدة في قطاع الفضاء أحدث التقنيات والحلول في هذا المجال لإبراز دورها في دفع عجلة الابتكار والاستدامة في قطاع الفضاء.

وقال تيم هاوز المدير الإداري لمجموعة تارسوس إف آند إي، إنه انسجاما مع عام الاستدامة في دولة الإمارات واستراتيجياتها الوطنية إضافةً إلى أهداف الحياد الكربوني في قطاع الطيران العالمي وقرب انعقاد مؤتمر COP28 بدبي، يسلط معرض دبي للطيران 2023 الضوء على الابتكارات التي تشكل أساساً لتحفيز التطورات وتعزيز الكفاءة والخطط المستقبلية لخفض الانبعاثات الكربونية بما يضمن استدامة مستقبل قطاعات الطيران والفضاء والدفاع.

ونوه إلى أن المعرض يقوم بإبراز دور التكنولوجيا في تحويل القطاع من خلال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وحلول البلوك تشين وطائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية، مشيرا إلى أن المعرض يوفر منصة مثالية لتوحيد الجهود العالمية في سبيل تحقيق مستقبل أكثر إشراقاً للجميع.

وتماشيا مع جهود دولة الإمارات المتواصلة لجمع أبرز الجهات الفاعلة في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، يجمع معرض دبي العالمي للطيران هذا العام قادة من جميع أنحاء العالم لإحداث نقلة نوعية في القطاع.