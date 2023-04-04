نشكركم على متابعتكم خبر دبي : مبادرة “خطوة حياة” الخيرية تقطع 150 مليون خطوة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 أبريل 2023 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

بلغ عدد الخطوات التي سجلتها مبادرة “خطوة حياة” 150 مليون خطوة شارك بها أكثر من 3000 شخص من مختلف الجنسيات والأعمار تفاعلوا مع المبادرة الرياضية الرائدة التي أطلقتها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ومجلس دبي الرياضي بالشراكة مع مجموعة بلان بي.

وبحسب “وام”، تهدف المبادرة إلى تشجيع أفراد المجتمع على المساهمة في العمل الخيري والربط بين الرياضة والأعمال الخيرية من خلال مشاركتهم في رياضة المشي وصولًا إلى مليار خطوة ومعادلة خطواتهم بمبالغ مالية تخصص لصالح مؤسسة الجليلة، وذلك من خلال حساب عدد الخطوات عبر تطبيق “ستيبي” المعتمد لقياس عدد الخطوات والذي يزود به كل مشارك لحساب الخطوات بدقة.

تستهدف المبادرة الوصول إلى مليار خطوة، من منطلق أنه كلما زاد عدد الخطوات تقدم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري مبالغ مالية للأعمال الخيرية، وصولًا إلى مليون درهم لدعم مؤسسة الجليلة.

و تم اختيار منطقتين حيويتين للترويج للمبادرة هما حديقة القرآن الكريم في منطقة الخوانيج وكايت بيتش وتقطنهما نسبة كبيرة من العائلات الإماراتية وأيضا المناطق التي يتردد عليها المقيمون.

و يتم تنظيم فعاليتين مصاحبتين للمبادرة في هذه المناطق لتكون عبارة عن منصة رياضية يقدم فيها مدرب محترف تدريبات مجانية للجمهور في الساعة الخامسة عصراً (قبل الإفطار) فيما تتواجد سيارات خاصة بالعيادات المتنقلة مقدمة من مؤسسة الجليلة لإجراء فحوصات عامة للجمهور تحت مظلة المبادرة إضافة إلى مسعفين في حالة الطوارئ.