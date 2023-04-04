نشكركم على متابعتكم خبر محمد الشرقي يستقبل وزير الثقافة والشباب ويطلع على مشاريع الوزارة في مجال العمل الثقافي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 أبريل 2023 06:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، معالي سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة والشباب، والوفد المرافق له.

واطلع سموه خلال اللقاء على خطط وزارة الثقافة والشباب، وبرامجها ومشاريعها المختلفة الحالية والمستقبلية، التي تدفع مسيرة العمل الثقافي في الدولة، وتدعم أهدافها المستدامة في هذا المجال.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة، دور الثقافة كمحركٍ أساسي للنهضة الإنسانية وتطور المجتمعات ورفع وعي أفرادها، مشيرًا إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للمبادرات الثقافية، وتوجيهات سموه بتبني مفاهيم الأصالة والانفتاح التي تتكامل مع رؤية الدولة، وتسهم في تعزيز هويتها الثقافية وتعريفها إلى العالم.

وأشاد معالي سالم بن خالد القاسمي بمشاريع حكومة الفجيرة ومبادراتها الثقافية الرائدة وإسهامها الكبير في إثراء التواصل المعرفي والثقافي على المستوى المحلي والدولي.

حضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.