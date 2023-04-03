نشكركم على متابعتكم خبر جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تفتح باب التقديم للدراسات العليا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 أبريل 2023 03:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، عن فتح باب التقديم للدراسات العليا في برنامجي الماجستير والدكتوراه في اللغة العربية وآدابها والدراسات الإسلامية، اعتبارا من اليوم وحتى 30 يونيو المقبل عبر موقعها الإلكتروني.

ويتضمن برنامج ماجستير اللغة العربية تخصصات “الأدب واللغات”، فيما يتضمن ماجستير الدراسات الإسلامية، “فقه الواقع وفقه الخطاب الشرعي”، ويتضمن برنامج الدكتوراه في اللغة العربية ” الفلسفة في اللغة العربية وآدابها” ويتضمن برنامج دكتوراه الدراسات الإسلامية ” الاجتهاد الشرعي في القضايا المعاصرة”.

وأكدت الدكتورة نجلاء النقبي، نائب مدير الجامعة لقطاع الشؤون الأكاديمية بالإنابة أن تصميم برامج الدراسات العليا في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، يأتي متسقا مع خططها واستراتيجيتها الخاصة بدعم مسيرة التنمية والتطوير والبحث العلمي في الدولة، من خلال طرح برامج أكاديمية في مختلف العلوم الإنسانية، ويجسد سعي الجامعة الحثيث للتوسع في برامج الدراسات العليا لتشمل مساقات علمية حيوية تمكن الطلاب من امتلاك ناصية الابداع والتفكير والقدرة على المبادرة وتحقيق التوازن الفكري والنفسي والمادي.

وقالت إن الجامعة، تسعى بشكل خاص إلى تقديم برامج أكاديمية متميزة في اللغة العربية وآدابها، وفي الدراسات الإسلامية بفروعها بهدف تقديم الثقافة العربية والإسلام بطريقة حضارية وإنسانية، تقوم على نشر التسامح والمحبة واحترام حقوق الإنسان، إلى جانب إعلاء قيم الاعتدال والوسطية والانفتاح على ثقافات الشعوب الأخرى.

وأشارت إلى أن شروط التقديم لبرنامجي الماجستير والدكتوراه في اللغة العربية وآدابها والدراسات الإسلامية متوفرة على موقع الجامعة الإلكتروني.