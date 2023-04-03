نشكركم على متابعتكم خبر شرطة أبوظبي: 8 اشتراطات لصندوق توصيل طلبات “الدليفري” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 أبريل 2023 09:55 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

قامت شرطة أبوظبي بدعوة سائقي توصيل الطلبات “الدليفري” الالتزام بمجموعة من الاشتراطات لصندوق توصيل الطلبات “الدليفري” من أجل سلامتهم وذلك استكمالاً لجهوده الشرطة في تعريف سائقي دراجات توصيل الطلبات بقواعد السلامة المرورية وتفادي الحوادث المرورية ومسبباتها والآثار والخسائر الناجمة عنها، و تعزيز السلامة لهذه الفئة من مستخدمي الطريق .

ووفقاً للاشتراطات يجب أن تكون الأبعاد الخارجية للصندوق 50 سنتيمتر عرضاً وطولاً وارتفاعاً وأن تكون حواف الصندوق مغطاة بعاكس فسفوري وعدم وجود حواف بزوايا حادة و استخدام كتابة تعريفية واضحة على بعد 20 متراً كما يجب توفير فتحه أمامية للصندوق ليسهل فتحه وأن يكون مصنعاً من مادة الفايبر جلاس ومثبت بطريقة صحيحة على مقعد الدراجة أو السلة الخلفية وإضافة رقم القاعدة “الشاصيه” مطبوعاً على صندوق توصيل الطلبات ويكون مطابقاً لرقم القاعدة في ملكية الدراجة.

وأكدت مديرية المرور والدوريات، ومديرية ترخيص السائقين والآليات استمرار جهودهما في توعية هذه الفئة حول أساسيات السلامة المرورية، والتعريف باللوائح والقوانين المرورية التي يجب اتباعها على الطريق واشتراطات السلامة لقيادة الدراجة النارية، وتجنب الحوادث المرورية.