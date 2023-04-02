الإمارات تتصدر دول المنطقة في الطاقة النظيفة والمتجددة

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 أبريل 2023 04:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أكد عدد من الخبراء في قطاع الطاقة، أن دولة الإمارات تقود الجهود العالمية وتتصدر دول المنطقة في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة. وأشار الخبراء إلى أن الشركات الوطنية العاملة في مجال خدمات النفط تمكنت من تعزيز قدراتها وخدماتها، واحتضانها لكوادر مواطنة تتميز بالمهارة والخبرة، واتخذت خطوات جادة لتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على بيئة نظيفة وصحية وآمنة.

جاء ذلك خلال المجلس الرمضاني الذي نظمته مجموعة الشموخ لخدمات النفط والغاز والتجارة في أبوظبي، بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والخبراء وأصحاب الشركات.

أكد الدكتور علي سعيد العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ – في كلمته – أن دولة الإمارات تمضي برؤية واضحة نحو المستقبل بفضل توجيهات القيادة الرشيدة وإطلاقها لمجموعة من المبادرات الوطنية تستهدف الانطلاق إلى المستقبل من خلال اقتصاد وطني قوي، مشيراً إلى وجود مبادرات لمضاعفة إعادة التصدير بنسبة 100% خلال السنوات السبع القادمة، مع الاستفادة من 50 مكتباً تجارياً منتشرة حول العالم. وأشار إلى أن دولة الإمارات تمكنت من خلق بيئة أعمال جاذبة للشركات والمؤسسات العالمية، كما حرصت الدولة على تعزيز مكانتها وريادتها على الخارطة العالمية في قطاع الطاقة وخاصة الطاقة النظيفة والمتجددة، مؤكداً أن الإمارات أصبحت إحدى أهم الوجهات الاقتصادية العالمية، وقد نجحت في وقت قياسي من جذب أكبر الشركات العالمية.

وأضاف رئيس مجموعة الشموخ لخدمات النفط والغاز والتجارة، أن مبادرات القيادة الرشيدة تسهم في بناء مستقبل مستدام لقطاع الطاقة، كما تهدف إلى الارتقاء بمكانة الإمارات بوصفها قوة اقتصادية عالمية. وقال: مبادرات القيادة الرشيدة تعزز من ثقة المستثمرين ورجال الأعمال للقدوم إلى الدولة، وإطلاق المشاريع، وافتتاح مقار لشركاتهم، في ظل ما تتمتع به الإمارات من سهولة ممارسة الأعمال وبيئة الأعمال النشطة، إلى جانب البنية التحتية المتطورة، مما جعل الدولة مركزاً اقتصادياً عالمياً. وأضاف العامري أن أبوظبي نجحت في أن تتحول إلى عاصمة للطاقة على المستوى العالمي، موضحاً أن شركات الطاقة سواء التقليدية أو المتجددة تواصل استثمار مليارات الدولارات لزيادة حجم الإنتاج وتلبية الطلب العالمي على الطاقة التقليدية، إلى جانب السعي لزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الطاقة على مستوى الدولة. وأوضح أن مجموعة الشموخ تخطو بخطى واثقة نحو المستقبل، في ظل المبادرات والحوافز التي أعلنت عنها القيادة الرشيدة والتي كان لها الأثر الكبير في تخفيف الأعباء عن الشركات والمؤسسات، ودفعها للنمو والتوسع، مشيراً إلى أهمية إيلاء الشركات الوطنية العاملة في مجال خدمات النفط الأولوية في المناقصات وتنفيذ المشاريع، حيث تمكنت الشركات الإماراتية من تعزيز قدراتها وخدماتها، واحتضانها لكوادر عاملة تتميز بالمهارة والخبرة.