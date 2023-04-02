نشكركم على متابعتكم خبر ولي عهد عجمان يقيم مأدبة إفطار رمضاني تكريماً لسيف بن زايد‬‬‬ والدفعة الأولى من طلبة كلية الشرطة أبوظبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 أبريل 2023 03:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أقام سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أمس مأدبة إفطار رمضاني على شرف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وتكريماً له وللدفعة الأولى من طلبة كلية الشرطة أبوظبي وذلك في استراحة سموه في الصفيا بمنطقة مشيرف في عجمان.

وتبادل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي مع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان والحضور التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنين لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، دوام الصحة والسعادة وموفور العافية والعمر المديد، والسداد والتوفيق، وللإمارات وشعبها الوفي المزيد من التقدم والرخاء والازدهار، ولشعوب العالمين العربي والإسلامي الخير والأمان والاستقرار.

وتوجه سمو ولي عهد عجمان بالشكر والتقدير للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على حضوره هذه الجلسة الرمضانية التي تجمع الدفعة الأولى من طلبة كلية الشرطة أبوظبي في رحاب شهر رمضان الفضيل، شهر العبادة والتراحم والتلاحم والتواصل والتكاتف والتآلف بين الجميع .

وثمن سموه اهتمام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ومتابعته المباشرة لكلية الشرطة أبوظبي، والذي كان له الأثرُ الكبير والعظيم، في أن تصبح الكلية منارةً للعلم والمعرفة والجودة والتميز في مختلف مجالات العمل الشرطي.

من جانبهم َعبر الحضور عن تشرفهم بلقاء سمو ولي عهد عجمان والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، مشيرين إلى أن هذا اللقاء له وقع خاص في نفوسهم.

كما قدموا الشكر لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والحفاوة واللفتة الطيبة من سموه والتي تجسّد الوفاء في أبلغ صوره وتعزز العلاقات الرائعة الممتدة التي تجمع الدفعة الأولى من كلية الشرطة أبوظبي وتُرسّخ التلاحم بين القيادة وأبناء الوطن، مؤكدين الولاء والانتماء للإمارات وقيادتها.