نشكركم على متابعتكم خبر ” الأعلى للطاقة” يستعرض إنجازات “كهرباء ومياه دبي” في تقنيات الذكاء الاصطناعي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 أبريل 2023 03:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الخامس والسبعين للمجلس، والذي عقد عن بعد، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.

وبحسب “وام”، حضر الاجتماع سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وسعادة عبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول، وحسين البنا، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.

استعرض المجلس الدور الحيوي لتقنيات الذكاء الاصطناعي وادارة البيانات من خلال انجازات مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، الشركة التابعه لديوا الرقمية الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي في تطوير الخدمات الرقمية والادارة الذكية للبيانات وعمليات التشغيل ومعاملات المتعاملين التي تم تطبيقها في هيئة كهرباء ومياه دبي وقد قامت مورو بتوسيع نشاطاتها في السنوات الاخيرة في تقديم الخدمات الرقمية والحلول الذكية للعديد من الشركات والمؤسسات الحكومية لتحسين الممارسات وادخال عناصر الذكاء الاصطناعي في مختلف المحاور العملية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير : ” نعمل وفق رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي المدينة الأفضل عالمياً للعيش والعمل. حيث يحرص المجلس وأعضائه بأن تكون دبي السباقة في اقتناء وتنفيذ أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وادارة البيانات من خلال مركز (مورو) لتعزيز الخدمات الحكومية وضمان الكفاءة التشغيلية للوصول الى اعلى درجات اسعاد المتعاملين في دبي.”

إلى ذلك اعتمد المجلس المرحلة النهائية من قوانين تنظيم قطاع تبريد المناطق التي تضمن فعالية العقود المبرمة بين مقدمي الخدمة والمتعاملين.

و قال سعادة أحمد بطي المحيربي إن تنظيم قطاع تبريد المناطق يمنح التراخيص لمقدمي الخدمات تماشياً مع الأطر التنظيمية المعتمدة من المجلس لرفع كفاءة عمليات التشغيل وضمان نوعية الخدمات المقدمة للمستهلكين في امارة دبي حيث نسعى الى تحسين المنظومة التي يتم فيها إنتاج وتوزيع طاقة تبريد عالية الكفاءة وبتكلفة مناسبة.