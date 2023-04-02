نشكركم على متابعتكم خبر حملة خيرية إماراتية في سيبيريا الروسية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 أبريل 2023 01:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

نظمت دائرة الشؤون الإسلامية و العمل الخيري في دبي بالتعاون مع سِفَارة الدولة لدى روسيا الاتحادية حملة خيرية وزعت خلالها مساعدات إنسانية على المحتاجين والفقراء في مقاطعة أومسك جَنُوب سيبيريا الروسية.

وبحسب “وام”، تتمثل الحملة الخيرية (حملة كسوة الشتاء للمتضررين من موجة البرد في روسيا الاتحادية) بتوزيع الملابس الشتوية والمواد الغذائية للمحتاجين والفقراء في المقاطعة، وتم تقديم و توزيع المساعدات الانسانية في المسجد المركزي بالمنطقة وكذلك خلال زيارات ميدانية إلى بعض الأسر في منازلهم، حيث عبر أهالي المقاطعة عن شكرهم وتقديرهم إلى دائرة الشؤون الاسلامية و العمل الخيري في دبي .

و تقدمت الإدارة الدينية لمسلمي روسيا بالشكر الجزيل للقائمين على انجاز هذا المشروع الانساني الخيري ولسفارة الدولة في روسيا الاتحادية لمساعدتها في إنجاحه .

وتأتي هذه المبادرات ضمن جهود الدولة ومساعيها الحثيثة لتقديم المساعدات الانسانية لدول العالم وترسيخاً لمكانتها عالمياً وإيمانًا بمبدأ التعاون والتكافل.