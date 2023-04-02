نشكركم على متابعتكم خبر وزارة الخارجية تُحذر المواطنين من السفر إلى هاتين الدولتين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 أبريل 2023 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

نصحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي المواطنين بتأجيل السفر في الوقت الحالي إلى جمهورية تنزانيا الإتحادية وجمهورية غينيا الاستوائية، وذلك بسبب رصد تفشيات لمرض فيروس “ماربورغ”.

وقالت الوزارة عبر تويتر: “نظراً لإعلان السلطاتا الصحية في جمهورية تنزانيا الإتحادية وجمهورية غينيا الاستوائية عن رصد تفشيات لمرض فيروس “ماربورغ” وانطلاقاً من حرص الوزارة على سلامة مواطني الدولة، تنصح الوزارة بتأجيل السفر في الوقت الحالي إلى جمهورية تنزانيا الإتحادية وجمهورية غينيا الاستوائية”.

وأضافت: “تهيب الوزارة بمواطني الدولة المتواجدين هناك بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المختصة كما تدعوهم للتواصل مع الوزارة في الحالات الطارئة عبر الرقم 0097180024”.