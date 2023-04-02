نشكركم على متابعتكم خبر الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الشخصية الإسلامية للدورة الحالية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 أبريل 2023 11:57 صباحاً - متابعة – نغم حسن أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عن اختيار الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الشخصية الإسلامية للدورة الحالية لجائزة دبى الدوليه للقران الكريم . جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى الليلة بحضور سعادة ابراهيم بوملحة رئيس الجائزة و الدكتور سعيد حارب نائب رئيس الجائزة.





