اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الشخصية الإسلامية للدورة الحالية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

نشكركم على متابعتكم خبر الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الشخصية الإسلامية للدورة الحالية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 أبريل 2023 11:57 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عن اختيار الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الشخصية الإسلامية للدورة الحالية لجائزة دبى الدوليه للقران الكريم .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى الليلة بحضور سعادة ابراهيم بوملحة رئيس الجائزة و الدكتور سعيد حارب نائب رئيس الجائزة.



            

محمد بن راشد ومحمد بن زايد

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا