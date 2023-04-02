نشكركم على متابعتكم خبر توقعات طقس الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 أبريل 2023 07:56 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة شرقاً.

و أوضح المركز – في بيانه اليومي – أن حركة الرياح شمالية غربية / 20 إلى 40 تصل 60 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي شديد الاضطراب ، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة** :** والمد الثاني عند الساعة 00:50 والجزر الأول عند الساعة 17:47 والجزر الثاني عند الساعة 05:34.

وفي بحر عمان يكون الموج مضطرباً إلى شديد الاضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 20:26 والمد الثاني عند الساعة 07 :08 والجزر الأول عند الساعة 13:54 والجزر الثاني عند الساعة 02:39.