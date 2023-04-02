نشكركم على متابعتكم خبر السمات المناخية لشهر أبريل في الدولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 أبريل 2023 06:59 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

يعتبر شهر أبريل هذا العام 2023 من أحد شهور الفترة الإنتقالية الأولى (الربيع)، وتتميز هذه الفترة باختلاف وسرعة تغير توزيعات الضغط الجوي في الطبقات السفلى من الغلاف الجوي، وبالتالي يؤدي إلى تغيرات سريعة في الأحوال الجوية.

تواصل الشمس حركتها الظاهرية نحو الشمال متجهة إلى مدار السرطان، حيث يطول النهار تدريجيا في نصف الكرة الشمالي، حيث ترتفع درجات الحرارة إرتفاع تدريجي على أغلب مناطق الدولة، كما تزداد متوسطات درجات الحرارة خلال شهر أبريل مقارنة مع شهر مارس بمقدار 3- 5 درجات.

يضعف تأثير المرتفع الجوي السيبيري، كما تتأثر المنطقة بمرور امتدادات المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا والسطحية من الغرب الى الشرق، مثل امتداد منخفض البحر الأحمر من جهة الغرب أو امتداد منخفض من جهة الشرق، وفي حالة تعمق هذه المنخفضات تزداد كميات السحب على بعض المناطق مع فرص لسقوط الأمطار.

كما تقل نسبة الرطوبة فى الهواء قليلا خلال هذا الشهر بالمقارنة بشهر مارس خاصة مع النصف الثاني منه، وإن ظلت الفرص قائمة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة خاصة خلال النصف الأول منه، ويقل تكرار حدوثه في النصف الثاني.

إحصائيات مناخية وسجلات تاريخية

متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 26 و 29°م.

متوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 32 و 36 °م.

متوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 20 و 23 °م.

أعلى درجة حرارة 46.9 °م على الرويس سنة 2012

أقل درجة حرارة على جبل جيس سنة 2013 والتي بلغت 5.0 °م.

متوسط سرعة الرياح 13 كم/ساعة.

أعلى سرعة رياح 121.3 (كم/ س) في جبل حفيت سنة 2013.

أعلى هبة رياح (كلم/س) 137 في مطار العين سنة 2003.

متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 43%.

متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 62% إلى 82%

متوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 17% إلى 28%

أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2015 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 11 يوم ضباب و 4 أيام ضباب خفيف.

أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 247.4 ملم على الغزلة في سنة 2019.