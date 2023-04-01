نشكركم على متابعتكم خبر رئيس وزراء ألبانيا يهنئ رئيس الدولة بالتعيينات القيادية الجديدة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 أبريل 2023 08:49 مساءً - متابعة: نازك عيسى

هنأ معالي إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” بمناسبة التعيينات القيادية الجديدة التي أجراها في دولة الإمارات.

وقال معاليه إن هذه التعيينات القيادية تعكس نهج ورؤية صاحب السمو رئيس الدولة لمواصلة التطور والنمو في دولة الإمارات.

وأعرب معالي رئيس الوزراء الألباني في تغريدة له على حسابه بتويتر عن أمنياته بالتوفيق للقيادات الجديدة.