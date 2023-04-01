نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تؤكد ضرورة الحذر من التصعيد في أوكرانيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 أبريل 2023 03:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

شددت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن أوكرانيا، أمس، على ضرورة توخي الحيطة والحذر. لمنع حدوث دورة من التصعيد، تنذر بوقوع كارثة نووية.

وأكدت الإمارات ضرورة الاستمرار في الانخراط بالحوار، والذي يظهر إمكانية تجديد مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، والبدء بإرساء الأساس لحل الحرب في أوكرانيا.

وأشارت كييف إلى أنها لم تعد تسيطر سوى على ثلث باخموت، لكنها أعربت عن عزمها دحر الجيش الروسي في الهجوم المضاد الذي تخطط له، بانتظار تسلم أسلحة جديدة غربية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تحييد 440 مقاتلاً أوكرانياً، وتدمير طائرات ومدرعات ومستودع وقود.