نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات ترسل إمدادات عاجلة إلى أفغانستان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 أبريل 2023 03:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أرسلت دولة الإمارات أمس، طائرة تحمل على متنها 38 طناً من الإمدادات الطبية والغذائية العاجلة إلى أفغانستان. لتوفير الاحتياجات الأساسية والضرورية لآلاف الأسر الأفغانية المتأثرة من الزلازل التي ضربت شمال شرقي أفغانستان مؤخراً.

ويأتي ذلك في إطار سعي دولة الإمارات المتواصل إلى تقديم الإغاثة العاجلة لكافة دول العالم المتأثرة من الكوارث الطبيعية. وتعزيز الاستجابة الإنسانية ودعم الجهود لتوفير الاحتياجات الأساسية خاصة للفئات الأكثر ضعفاً كالنساء والأطفال وكبار السن، وفق “الخليج”.

وجاء إرسال الإمدادات الإغاثية لتقديم الدعم للشعب الأفغاني الصديق في مواجهة الآثار الناجمة عن الكوارث الطبيعية. والتي زادت صعوبة الوضع الإنساني خاصة في المناطق المتأثرة من الزلازل.