نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات ترسل إمدادات طبية وغذائية عاجلة إلى أفغانستان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 أبريل 2023 12:55 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة تحمل على متنها 38 طناً من الإمدادات الطبية والغذائية العاجلة إلى أفغانستان، لتوفير الاحتياجات الأساسية والضرورية لآلاف الأسر الأفغانية المتأثرة من الزلازل التي ضربت شمال شرقي أفغانستان مؤخراً، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وتدمير في البنية التحتية الأساسية.

وقد جاء ذلك في إطار سعي دولة الإمارات المتواصل نحو تقديم الإغاثة العاجلة لكافة دول العالم المتأثرة من الكوارث الطبيعية، وتعزيز الاستجابة الإنسانية ودعم الجهود لتوفير الاحتياجات الأساسية خاصة للفئات الأكثر ضعفاً كالنساء والأطفال وكبار السن.

وفي هذا الصدد، جاء إرسال الإمدادات الإغاثية لتقديم الدعم للشعب الأفغاني الصديق في مواجهة الآثار الناجمة عن الكوارث الطبيعية والتي زادت من صعوبة الوضع الإنساني الحالي خاصة في المناطق المتأثرة من الزلازل.

يشار إلى أن الجهود الإماراتية الإنسانية لأفغانستان خلال عامي 2021-2022 شملت تدشين جسر جوي إغاثي لتلبية الاحتياجات المتزايدة عبر إرسال 28 طائرة تحمل 623 طناً من الإمدادات الطبية والغذائية استفاد منها نحو 1.1 مليون شخص منهم 850 ألف من النساء والأطفال.

كما ساهمت الإمدادات الإماراتية في التخفيف من آثار الزلزال الذي ضرب مدينة خوست في جنوب شرق أفغانستان في يونيو الماضي، من خلال بناء وتركيب مستشفى ميداني على مساحة 1,000 متر مربع تضمن 75 سريراً ويستقبل 200 مريض يومياً، كما تم إرسال إمدادات وأجهزة وفرق طبية متخصصة في علاج الإصابات الناجمة عن الكوارث الطبيعة.