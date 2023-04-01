نشكركم على متابعتكم خبر رائعة شعرية جديدة لمحمد بن راشد بعنوان «التهاني» على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 أبريل 2023 09:55 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عبر حسابه في «إنستغرام»، رائعة شعرية بعنوان « التَّهاني» هنأ فيها الشيوخ الكرام الذين ورثوا المعالي وهم أمل البلاد في مسيرة حافلة بالجهد والاجتهاد والعطاء:

التَّهاني للشيوخْ الطَّيِّبينْ

لي عليهمْ بعدْ ربِّي الإعتمادْ

للمعالي وارثينْ وكاسبينْ

قادةْ العليا وأملْ هذي البلادْ

جيلْ يخلفْ جيلْ حينِ بعدْ حينْ

والمسيرهْ مستمرِّهْ بإجتهادْ

حطْ بوخالدْ علىَ عضدهْ اليمينْ

خالدْ وولاهْ عهدهْ بإعتمادْ

وحطْ جنبي اللِّي علىَ الشدهْ يعينْ

نعمْ منصورْ الذيْ بالجهدْ زادْ

وإختيارَهْ إثنينْ حكمَهْ نايبينْ

كانْ هزاعٍ معَهْ طحنونْ رادْ

كوكبَةْ فرسانْ معدنهمْ ثمينْ

بالشَّهامِهْ يحرسونْ الإتحادْ

وكلنا جندْ الوطَنْ لهْ حافظينْ

خلفْ بوخالدْ لنا للمجدْ قادْ

يازعيمْ المرجلِهْ لكْ تابعينْ

حكمتكْ تهدي الوطَنْ دربْ الرشادْ