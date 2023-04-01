نشكركم على متابعتكم خبر شركة أمانات القابضة تعلن عن إطلاق “أمانات للرعاية الصحية” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 أبريل 2023 08:49 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

دبي | أعلنت اليوم شركة أمانات القابضة ش.م.ع (“أمانات” أو “الشركة”)، الشركة الاستثمارية الرائدة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، عن إطلاق منصتها الجديدة للرعاية الصحية الرائدة في السوق، “أمانات للرعاية الصحية”.

وستعمل “أمانات للرعاية الصحية” على دمج محفظة أمانات العالمية المستوى من أصول الرعاية الصحية في الشرق الأوسط في منصة واحدة تمتد عبر دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وبسعة تشغيلية إجمالية متوقعة تبلغ 1000 سرير في غضون ثلاث سنوات.

ومن خلال الجمع بين أصول الرعاية طويلة الأجل وما بعد حالات الإصابات والمتخصصة في أمانات في كيان واحد، ستصبح “أمانات للرعاية الصحية” المزود الرائد في السوق للرعاية الصحية المتخصصة في دول مجلس التعاون الخليجي.

كما تخطط شركة “أمانات” للنظر في المزيد من خيارات ايجاد القيمة لشركة “أمانات للرعاية الصحية”، بما في ذلك عمليات الاستحواذ والاندماج، والجمع بين الأصول الأخرى، والطرح العام الأولي المحتمل اجراؤه في اسواق المنطقة على المدى القريب.

وبهذه المناسبة، صرح السيد حمد الشامسي رئيس مجلس إدارة أمانات قائلاً: “يسعدني أن أعلن عن تأسيس وإطلاق أمانات للرعاية الصحية. حيث قمنا بالاستثمار في الأصول والخبرات والمعرفة لدعم جهود حكوماتنا في تقديم خدمات رعاية صحية حديثة وفعالة من شأنها تحسين نوعية الحياة لمجتمعاتنا وزيادة القيمة للمساهمين في الوقت نفسه”.

ومن المقرر أن تصبح أمانات للرعاية الصحية واحدة من الشركات الرائدة في السوق في مجال الرعاية الصحية طويلة الأجل وما بعد حالات الإصابات الحادة والمتخصصة في المنطقة، مع تواجدها الذي يمتد عبر دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وبطاقة استيعابية متوقعة تبلغ 1000 سرير في غضون ثلاث سنوات.

وبالإضافة إلى ذلك سننظر الى المزيد من الخيارات الاستراتيجية لأمانات للرعاية الصحية، بما في ذلك فرص عمليات الاستحواذ والاندماج التي توّلد فوائد تآزرية مع محفظتنا الحالية العالمية المستوى واستكشاف فرص تعظيم القيمة لأمانات للرعاية الصحية، والتي قد تشمل طرحاً عاماً أولياً في اسواق المنطقة على المدى القريب”.

من جهته، صرح السيد جون ايرلند، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لأمانات قائلاً: “يواصل سوق الرعاية الصحية الخاصة في المنطقة نموه القوي، مدعوماً بتوجهات ديموغرافية وسكانية مواتية، فضلاً عن بيئة حكومية وتنظيمية داعمة مصممة لتطوير القطاع وتنميته بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان… ومن المؤمل أن يؤدي تشكيل شركة أمانات للرعاية الصحية إلى تمكين أمانات القابضة من تعظيم فرصها داخل دول مجلس التعاون الخليجي من خلال إنشاء منصة جديدة تجمع بين الجودة العالية للرعاية الصحية المتخصصة والأداء المالي القوي.”