نشكركم على متابعتكم خبر أسعار الوقود تتراجع خلال نيسان 2023 في الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 مارس 2023 06:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت لجنة متابعة أسعار الوقود في الدولة تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال شهر أبريل 2023 بمقدار يتراوح بين 7 و 8 فلوس في البنزين.

كما وتم تخفيض الديزل بمقدار 11 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار شهر مارس 2023.

وسيبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتباراً من السبت أول أبريل 2023، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وجاءت أسعار الوقود في الإمارات لشهر أبريل/نيسان 2023 كالآتي:

تراجع سعر لتر “بنزين 98” من 3.09 درهمًا إلى 3.01 درهمًا، و تراجع سعر لتر “بنزين 95” من 2.97 درهمًا إلى 2.90 درهمًا، وتراجع سعر لتر “بنزين 91” من 2.90 درهمًا إلى 2.82 درهمًا، وتراجع سعر لتر الديزل من 3.14 درهمًا إلى 3.03 درهمًا.