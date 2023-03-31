نشكركم على متابعتكم خبر المصرف المركزي الإماراتي يلغي ترخيص فرع بنك “أم تي أس” في أبوظبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 مارس 2023 04:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أنه قد تقرر إلغاء رخصة فرع “بنك أم تي أس ” في أبوظبي وتصفية أعماله تحت إشراف المصرف المركزي خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ القرار وإغلاق الفرع.

وبحسب “وام”، يأتي هذا القرار بعد دراسة الخيارات المتاحة بشأن وضع “بنك أم تي أس ” الجديد ومع الأخذ بعين الاعتبار مخاطر العقوبات المرتبطة بالبنك بعد التصنيف.

وأوضح المصرف المركزي – في بيانه – أنه خلال فترة تصفية الأعمال، سيتم منع الفرع من فتح حسابات جديدة وإجراء معاملات ماعدا تلك المتعلقة بتصفية الالتزامات السابقة، وسيقتصر استخدام البنك لأنظمة دفع المصرف المركزي لهذا الغرض فقط.