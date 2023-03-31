نشكركم على متابعتكم خبر إكسبو 2020 دبي يضيف 154.9 مليار درهم إلى اقتصاد الإمارات من 2013 إلى 2042 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 مارس 2023 01:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

توقع تقرير لشركة “إرنست ويونغ” (EY) أن تبلغ إجمالي القيمة التي يضيفها إكسبو 2020 دبي وإرثه لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة حوالي 154.9 مليار درهم (42.2 مليار دولار أمريكي) وذلك في الفترة من 2013 (تاريخ الفوز بتنظيم إكسبو) إلى 2042 وأن يدعم توفير فرص عمل تقدر بما يقرب من 1,039,000 من سنوات العمل بدوام كامل، أي ما يعادل أكثر من 35,600 وظيفة بدوام كامل سنويًا في دولة الإمارات خلال الفترة ذاتها.

وبحسب “وام”، أظهر التقرير أن القطاعات الأكثر مساهمة في إجمالي القيمة المضافة هي قطاع تنظيم الأحداث وخدمات الأعمال (75.5 مليار درهم / 20.6 مليار دولار أمريكي)، وقطاع البناء (31.9 مليار درهم / 8.7 مليار دولار أمريكي) وقطاع المطاعم والفنادق (23.1 مليار درهم / 6.3 مليار دولار أمريكي).

وساهمت مرحلة ما قبل الحدث بحوالي ربع إجمالي القيمة المضافة، وأضاف الحدث نفسه ما يقرب من 13 في المائة في حين أن حصة الأسد من الفوائد الاقتصادية – 62 في المئة – ستظهر في مرحلة الإرث.

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي: “التزمنا منذ البداية بأن تحقق استضافة إكسبو الدولي فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية طويلة الأمد لدولة الإمارات والمنطقة والعالم، وأن تمتد الآثار الإيجابية إلى ما بعد الأشهر الستة لانعقاد فعاليات الحدث، وعلى الرغم من تحديات جائحة عالمية، فقد أوفينا بهذا الوعد”.

وأضافت معاليها: “بعد مرور عام على اختتام فعاليات إكسبو 2020 دبي، يظهر التقرير أن الحدث الدولي كان قصة نجاح متميزة وحدثاً بالغ الأهمية يعزز اقتصاد دولتنا، وتستمر آثاره المتتالية في تعزيز مكانتنا الدولية، ودفع عجلة نمو الأعمال وابتكار قطاعات جديدة وجذب الأحداث الهامة عالميًا مثل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيُّر المناخ (COP28)، والذي تفخر مدينة إكسبو دبي باستضافته في نوفمبر المقبل.”

من جهته قال ديمتري كيركنتزس، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض (BIE): ” تجاوز إكسبو 2020 دبي الذي استمر 182 يومًا كل التوقعات مقدماً تجربة غير عادية للزوار والمشاركين، وشكل الحدث الدولي القائم على رؤية تهدف لصنع مستقبل أفضل منصة للتنمية المستدامة في دولة الإمارات وخارجها، وتستمر هذه المنصة عبر إرث الحدث الدولي المتمثل في مدينة إكسبو دبي في خلق فرص جديدة للنمو في السنوات القادمة”.

منذ البداية كان الإرث في طليعة التخطيط، وبعد الحدث أعادت مدينة إكسبو دبي استخدام أكثر من 80 في المائة من البنية التحتية التي تم إنشاؤها، وتشكل مدينة إكسبو دبي جزءاً لا يتجزأ من الخطة الحضرية الرئيسية لدبي 2040 وخطط النمو المستمر للإمارة، وتدفع قدما بروح العمل الجماعي لإكسبو 2020 دبي عبر التنفيذ المستمر للبرامج والمبادرات والفعاليات التي تجذب الزوار والشركات والمستأجرين لإضافة المزيد من التأثير والقيمة الاقتصادية.

ويتضمن ذلك التأثير المستدام برنامج إكسبو لايف، الذي يوفر التمويل والدعم للمبتكرين من أصحاب المشاريع الاجتماعية في جميع أنحاء العالم والذي أعلن مؤخرًا عن جولة جديدة للبحث عن حلول متعلقة بالمناخ، بالإضافة إلى برنامج إكسبو للمدارس، الذي رحب بحوالي 25 ألف تلميذ من طلبة المدارس في مرحلته الجديدة في مدينة إكسبو دبي، للاستمرار في إشراك الشباب وإلهامهم.

كما يشمل أيضًا برامج واسعة النطاق تجمع الشباب والشركات والمجتمع المدني والحكومات لتحقيق أهداف مدينة إكسبو دبي، مثل تعزيز العمل بما يصب في مصلحة الأمن المناخي في الفترة التي تسبق وأثناء الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف(COP 28)، ودعم التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة، والعمل معًا من أجل بناء مستقبل أفضل وأكثر إنصافًا واستدامة للجميع.

منذ الافتتاح الرسمي لمدينة إكسبو دبي في أكتوبر 2022، استقطبت مئات الآلاف من الزوار للاستمتاع باحتفالات حي رمضان المستمرة، ومدينة الشتاء، ومدينة المشجعين واحتفالات رأس السنة الصينية الجديدة، وليالي السينما، وتجربة الأحداث الرائعة بما في ذلك ماراثون دبي، وسباق الدراجات ورالي غامبول 3000 الرياضي.

ومع استمرار افتتاح العديد من المعالم والوجهات، باتت التذكرة المميزة، بقيمة 120 درهمًا والتي تتيح الدخول إلى تيرا- جناح الاستدامة، وألف-جناح التنقل، وجناح الرؤية والمرأة وأجنحة “قصص أمم” الثلاثة، إحدى أكثر التذاكر رواجاً في مدينة إكسبو دبي.

وقال روب مودي، شريك – المعاملات وتمويل الشركات في شركة “إرنست ويونغ”: “كأول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، حقق إكسبو 2020 دبي نجاحًا كبيرًا وواسع النطاق على المدى الطويل وعزز الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمجتمعات حول العالم. ومن المتوقع أن تحقق مدينة إكسبو دبي نمواً وتطوراً إضافيين، وأن تدعم الأولويات الاستراتيجية والطموحات المستقبلية لدولة الإمارات “.

وأظهرت الأبحاث أيضًا أن إكسبو 2020 دبي قد حقق تقدمًا على نطاق عالمي، حيث أشادت الدول المشاركة البالغ عددها 192 دولة بالفوائد التي جنتها من حيث التجارة والشراكات التجارية وسمعتها الدولية، واتفاقيات التبادل الثقافي، فضلاً عن الدبلوماسية والتعاون الدوليين.

بالإضافة إلى ذلك تم الكشف مؤخرا عن خطط لتطوير مشاريع سكنية مميزة، تبشر بالمرحلة التالية في رحلة مدينة المستقبل الذكية والمستدامة التي ترتقي بأساليب العيش.

وكان إكسبو 2020 دبي أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ومثّل التزامًا ببناء مستقبل أكثر إشراقًا للبشرية جمعاء وتحفيز التعاون الدولي وتعزيز السمعة العالمية لدولة الإمارات .

تم تقديم التقرير الختامي الكامل لإكسبو 2020 دبي – الذي يغطي رحلة إكسبو من قرار تقديم ملف استضافة الحدث ومرورا بالتصميم والبناء والعمليات، بالإضافة إلى أبرز معالمه وإنجازاته وتأثيره وإرثه – إلى المكتب الدولي للمعارض في وقت سابق من هذا الشهر، ليكون الفصل الختامي في هذا المشروع الوطني التاريخي.