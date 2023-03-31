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نشكركم على متابعتكم خبر شرطة أبوظبي تُعلن عودة السرعات على الطرق الخارجية للإمارة إلى السرعات المحددة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 مارس 2023 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن
أعلنت شرطة أبوظبي عودة السرعات على الطرق الخارجية للإمارة إلى السرعات المحددة، متمنية السلامة للسائقين.
وفي وقت سابق، أطلقت شرطة أبوظبي تنبيهاً عاجلاً ترجو من خلاله الإخوة السائقين توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب وتدعوهم للالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية مع تمنياتنا لكم بالسلامة.