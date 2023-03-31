نشكركم على متابعتكم خبر شرطة أبوظبي تُعلن عودة السرعات على الطرق الخارجية للإمارة إلى السرعات المحددة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 مارس 2023 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن أعلنت شرطة أبوظبي عودة السرعات على الطرق الخارجية للإمارة إلى السرعات المحددة، متمنية السلامة للسائقين. وفي وقت سابق، ‏‎أطلقت شرطة أبوظبي ‏‎تنبيهاً عاجلاً ترجو من خلاله الإخوة السائقين توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل ‎الضباب وتدعوهم للالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية مع تمنياتنا لكم بالسلامة.





