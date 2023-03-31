نشكركم على متابعتكم خبر شرطة أبوظبي بالتعاون مع الدفاع المدني يُنفذان تمريناً في منطقة “ايكاد – صناعية مصفح” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 مارس 2023 11:53 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تنفذ القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني بالتعاون مع الشركاء تمريناً، صباح، اليوم الجمعة الموافق31 مارس 2023، بمنطقة “ايكاد – صناعية مصفح”.

وأوضحت شرطة أبوظبي عبر تويتر أن التمرين يستهدف قياس الجاهزية، داعيةً أفراد الجمهور إلى استخدام الطرق البديلة، وعدم الاقتراب والتصوير حفاظاً على السلامة العامة.