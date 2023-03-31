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شرطة أبوظبي بالتعاون مع الدفاع المدني يُنفذان تمريناً في منطقة “ايكاد – صناعية مصفح”

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 مارس 2023 11:53 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تنفذ القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني بالتعاون مع الشركاء تمريناً، صباح، اليوم الجمعة الموافق31 مارس 2023، بمنطقة “ايكاد – صناعية مصفح”.

 

وأوضحت شرطة أبوظبي عبر تويتر أن التمرين يستهدف قياس الجاهزية، داعيةً أفراد الجمهور إلى استخدام الطرق البديلة، وعدم الاقتراب والتصوير حفاظاً على السلامة العامة.



            

محمد بن راشد ومحمد بن زايد

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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