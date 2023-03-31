نشكركم على متابعتكم خبر حاكم رأس الخيمة يتقبل تهاني سهيل المزروعي بمناسبة شهر رمضان المبارك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 مارس 2023 10:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي.. في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد مساء اليوم، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية.

وبحسب “وام”، تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، التهاني من معالي وزير الطاقة والبنية التحتية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وعلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وعلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وعلى إخوانهم أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.