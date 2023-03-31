نشكركم على متابعتكم خبر سلطان القاسمي يتقبل تهاني نائب حاكم أم القيوين والمهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 مارس 2023 09:59 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، مساء اليوم الخميس التهاني بحلول شهر رمضان المبارك من سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين وجموع المهنئين الذين قدموا إلى قصر البديع العامر.

وبحسب “وام”، تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من الشيوخ ومن معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومن كبار مسؤولي الدولة وأعيان البلاد ووفود المؤسسات وجموع المواطنين وأبناء الجاليات الذين عبروا عن تهانيهم الخالصة بمناسبة شهر رمضان المبارك، راجين من الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً بمزيد من التقدم والرخاء والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

حضر الاستقبال بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من: الشيخ صقر بن راشد القاسمي، والشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، والشيخ عصام بن صقر القاسمي المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ عبدالله بن محمد القاسمي مدير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، وسعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، ورؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية.