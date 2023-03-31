نشكركم على متابعتكم خبر سلطان عمان يهنئ رئيس الدولة بالتعيينات القيادية الجديدة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 مارس 2023 09:59 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

بعث صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، بمناسبة صدور التعيينات القيادية الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وإمارة أبوظبي.

وأعرب جلالة السلطان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لسموّه بوافر الصحة والسعادة ومديد العمر، داعياً الله تعالى أن يحقق المزيد مما يصبو إليه الشعب الإماراتي الشقيق من تقدم ورقي وازدهار في ظل قيادة سموّه الحكيمة.