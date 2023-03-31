نشكركم على متابعتكم خبر منصور بن زايد يحضر مأدبة إفطار سلطان بن حمدان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 مارس 2023 09:59 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، مأدبة إفطار أقامها، تكريماً لسموّه، معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن.

وتبادل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مع الحضور صادق التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، وأعرب الحضور عن تمنياتهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” بموفور الصحة والسعادة والسداد والتوفيق، ولشعب دولة الإمارات بدوام الأمن والازدهار والرخاء، ولشعوب العالمين العربي والإسلامي بالخير والأمان والاستقرار.

حضر مأدبة الإفطار الشيخ راشد بن حمدان آل نهيان رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، واللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية، والشيخ نهيان بن حمدان آل نهيان، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وأعيان البلاد.