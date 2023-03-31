نشكركم على متابعتكم خبر رحلات يومية للمسافرين من مطار دبي الدولي «DXB» إلى كولومبو على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 مارس 2023 08:49 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أضاف مطار دبي الدولي “DXB” المزيد من خيارات السفر بين دبي والعاصمة السريلانكية كولومبو بعد أن زادت “فيتس للطيران” وتيرة رحلاتها من أربع رحلات في الأسبوع إلى رحلة واحدة يوميا.

وأطلقت “فيتس للطيران” الخدمة اليومية التي يتم تشغيلها على متن طائرة إيرباص 320 في 26 مارس الماضي وذلك تزامناً مع بداية السنة السنهالية والتاميلية الجديدة في أبريل وهي الفترة التي عادة ما تشهد زيادة في الطلب على هذه الوجهة.

وتعد سريلانكا من الأسواق الإقليمية الرئيسية في جنوب آسيا بالنسبة لمطار دبي الدولي “DXB” حيث تجاوزت عدد الزيارات السنوية بين دبي وكولومبو 900 ألف في عام 2022.