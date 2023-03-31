نشكركم على متابعتكم خبر رجل أعمال إماراتي يدعم “وقف المليار وجبة” بـ 5 ملايين درهم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 مارس 2023 08:49 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أعلن رجل الأعمال الإماراتي غياث محمد غياث عن مساهمته بـ5 ملايين درهم لدعم حملة “وقف المليار وجبة” التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وتستهدف الحملة، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وتتزامن مع شهر رمضان الكريم، توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأكثر احتياجاً لاسيما في الدول التي تمر بتحديات في مجال توفير الأمن الغذائي، إلى جانب دعم ومساعدة الشرائح الأقل حظاً في المجتمعات خاصة ضحايا الكوارث والصراعات والأزمات حول العالم.

وقال رجل الأعمال الإماراتي غياث محمد غياث صاحب مجموعة شركات جينكو : ” إن حملة “وقف المليار وجبة” تسهم في إحداث حراك إنساني وتنافس في الخير بين كافة فئات المجتمع لمواصلة نهج العطاء الإماراتي منذ التأسيس، وهو ما عودتنا عليه قيادتنا الرشيدة التي رسخت قيم التضامن والإخاء الإنساني من خلال إطلاق المبادرات الخيرية المبتكرة لإغاثة الملهوفين والمحرومين حول العالم”.

وأعرب عن سعادته بالمساهمة في حملة “وقف المليار وجبة” التي تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” في إشراك كافة أفراد المجتمع ومؤسساته في دعم المبادرات الإنسانية بما يساهم في استدامة الخير والعطاء وتوسيع قاعدة المستفيدين من الحملة.

وتساهم حملة “وقف المليار وجبة” في فتح باب جديد من البذل والعطاء أمام المؤسسات والشركات ورجال الأعمال والشخصيات المشهود لها في العمل الإنساني والأفراد القادرين على المساهمة في الحملة، الأمر الذي يرسخ ثقافة الوقف في المجتمع الإماراتي باعتباره إرثاً ثقافياً عربياً راسخاً ورافداً إنسانياً وتنموياً حضارياً، يتم ادخاره لمستقبل الأجيال ويؤمّن لهم الاستدامة من خلال صناديق وقفية داعمة للخطط والمشاريع التنموية والمجتمعية المختلفة.

وتستهدف حملة “وقف المليار وجبة” إيجاد حلول مستدامة للتصدي للجوع وأسبابه واحتواء تداعياته، وتنفيذ برامج ومشاريع ومبادرات موجّهة، ضمن خطط منهجية ومستهدفات محددة لمكافحة الجوع ومساندة الفئات الأكثر هشاشة في العالم.

وتواصل حملة “وقف المليار وجبة”، استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 5 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.1billionmeals.ae. فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، كما يمكن أيضاً للمساهمين المشاركة في “حملة وقف المليار وجبة” عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE30 0260 0010 1533 3439 802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة “وقف المليار وجبة” خيار التبرع عبر الرسائل النصية في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، حيث يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة “وجبة” أو “Meal” على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة “دو” أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة “اتصالات من &e”، ويمكن للراغبين كذلك في المساهمة في حملة “وقف المليار وجبة” المشاركة عبر تطبيق “دبي الآن” DubaiNow، تحت فئة “التبرعات”.