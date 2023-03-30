خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يُهنئان رئيس الدولة بالتعيينات القيادية الجديدة

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 مارس 2023 03:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، بمناسبة صدور القرارات والمراسيم الأميرية بتعيين كل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة نائباً لصاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لحاكم إمارة أبوظبي. وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

كما وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، بمناسبة صدور القرارات والمراسيم الأميرية بتعيين كل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة نائباً لصاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لحاكم إمارة أبوظبي.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، عن أصدق التهاني وأجمل التبريكات لسموه، ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة المزيد من التقدم والازدهار، مؤكدين على عمق الروابط الأخوية والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.