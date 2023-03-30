نشكركم على متابعتكم خبر مركز دبي التجاري يستضيف “إندكس” مايو المقبل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 مارس 2023 03:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 23 حتى 25 مايو المقبل فعاليات معرض إندكس دبي 2023 .

وبحسب “وام”، تجمع الفعالية نخبة من أبرز خبراء التصميم الداخلي ومطوري الفنادق وتجار التجزئة ومقاولي التجهيزات في منطقة الشرق الأوسط لاستكشاف الآفاق المستقبلية لقطاع الديكور الداخلي والتجهيزات الذي تتجاوز قيمته مليارات الدولارات.

وأشارت النسخة الأحدث من تقرير “إندكس: الآفاق التجارية لأعمال التصميم الداخلي” الصادر عن شركة دي إم جي إيفنتس الجهة المنظمة للمعرض إلى أنّ قطاع التصميم الداخلي والتجهيزات في منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لوحدها قد يحقق نمواً بواقع 5% على أساس سنوي على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.

وكشف التقرير عن نظرة تفاؤلية بشأن القطاع في دول مجلس التعاون مع توقعات بوصول قيمة سوق التصميم الداخلي فيها إلى 5.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025. ويُعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى الزيادة السكانية في المنطقة والتوسع الحضري ونمو قطاعات البناء والعقارات فضلاً عن ارتفاع الطلب على التصاميم المستدامة والصديقة للبيئة والتي تعد محركاً أساسياً للابتكار على مستوى القطاع.

وتمتلك دولة الإمارات أكبر أسواق التصميم الداخلي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي تليها المملكة العربية السعودية وقطر.

وقالت إيلين أوكونيل نائبة رئيس التصميم والضيافة في دي إم جي إيفنتس: “تتجه خدمات التصميم الداخلي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نحو مرحلة مشوقة. وحدّدنا في دي إم جي إيفنتس بعض التحديات الرئيسية التي يواجهها القطاع بما فيها التحول نحو الاستدامة والرقمنة ونمو التجارة الإلكترونية ”.

وأوضحت أن الحدث يُعد منصة تستعرض أحدث المنتجات والتصاميم والتقنيات العالمية وأفضلها وأكثرها تنوعاً تحت سقف واحد. وسنسلّط الضوء على إمكانات المنطقة كوجهةٍ مثالية للمُصنعين والتصاميم الشرق أوسطية والمصممين الإماراتيين والمشاريع التقدمية الضخمة ومشاريع الضيافة المبتكرة وغيرها من جوانب التصميم الداخلي.

و يحتضن المعرض فعالية “إندكس ديزاين توكس” وهي سلسلة من الجلسات المفتوحة والمباشرة التي تجمع أبرز الشخصيات في قطاع التصميم بمن فيهم خبراء التصميم الداخلي الملهمون وأشهر مهندسي العمارة على مستوى المنطقة وغيرهم من المفكرين المبدعين الذين سيتباحثون بشأن أحدث الاتجاهات والابتكارات في القطاع.

كما يتطرّق منتدى قادة التجزئة إلى أبرز التحديات والفرص الماثلة أمام القطاع من خلال جلسات معمقة تجمع أبرز الخبراء. و يُعد المنتدى مؤتمراً مخصصاً لكبار القادة والمشترين في قطاع التجزئة لا سيما أولئك الساعين للاطلاع على أحدث التطورات والنقاشات.

ويغطي معرض إندكس للتصميم الداخلي كامل منظومة القطاع مع تحديد فئات خاصة بالأثاث الخارجي والتجهيزات الداخلية والإنارة التزيينية ومستلزماتها والأثاث والمفروشات والمنسوجات والأسطح والأرضيات والمطابخ والحمامات وغرف النوم والأعمال الفنية. وتشمل قائمة العلامات العالمية التي أكدت مشاركتها في المعرض بعض من أهم شركات التصنيع الناشئة والموزعين الإقليميين

من جهةٍ أخرى يستضيف معرض إندكس النسخة الأولى من “مسابقة إندكس للطلاب” التحدي الذي يجمع طلاب الجامعات على مستوى الدولة لدعم الجيل المقبل من مهندسي العمارة والمصممين.

وتشارك في عملية تحكيم المسابقة، التي تقام برعاية 9 من أهم شركات التصميم على مستوى القطاع وسيحصل الفائزون عبر مختلف الفئات على باقة من منح التدريب الداخلي بمجرد انتهاء الدورات المشاركين فيها حالياً.

وتجري فعاليات معرض إندكس دبي بالتزامن مع كل من معرض ووركسبيس ومعرض الفنادق ومعرض الترفيه لتقديم مزيجٍ متكامل من الفعاليات المتمحورة حول التصميم التي تغطي جميع مفاصل منظومة التصميم الداخلي لمساعدة الحضور على التواصل مع مختلف الأفراد عبر مختلف التخصصات و تقدم المعارض الأربعة مزيجاً متكاملاً من المعلومات والمنتجات والخدمات والمستلزمات الكفيلة بإثراء معارف قطاعي الضيافة والترفيه.