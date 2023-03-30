نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يتلقى هاتفياً تهنئة أمير دولة قطر بالتعيينات القيادية الجديدة في الإمارات وأبوظبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 مارس 2023 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اتصالاً هاتفياً من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، هنأه خلاله بالتعيينات القيادية الجديدة في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي، ودعا الله تعالى أن تكون هذه التعيينات دفعة قوية لمسيرة التطور والتقدم في البلاد..متمنياً لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والازدهار.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد لتهنئته وما أبداه من مشاعر أخوية صادقة، متمنيا لدولة قطر الشقيقة وشعبها مزيداً من التقدم والنماء.