نشكركم على متابعتكم خبر ذياب بن زايد : القرارات الوطنية لرئيس الدولة إمتدادٌ لمسيرة مباركة بدأها الوالد المؤسس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 مارس 2023 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أكد سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان أن القرارات الوطنية والتعيينات القيادية الجديدة التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” هي إمتدادٌ لمسيرة مباركة بدأها الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وتأكيد على فرادة النموذج القيادي الذي يقدمه سموه.

وبحسب “وام”، هنأ سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، سمو الشيوخ وأعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بالثقة الغالية لصاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله”، والتكليف السامي.

فقد هنأ سموه.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بتعينه نائباً لرئيس الدولة وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بتعينهما نائبين لحاكم أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بتعيينه ولياً للعهد في إمارة أبوظبي رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سائلاً المولى عز وجل أن يسدد خطاهم وأن يوفقهم في مواصلة مسيرة التقدم والأزدهار.