محمد بن زايد يعيد تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 مارس 2023 08:49 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مرسوماً أميرياً بإعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد.

وبحسب “البيان”، نصّ المرسوم على عضوية كل من معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي/ مجلس الشؤون الاستراتيجية، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، مجلس الشؤون الاستراتيجية، ومعالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس دائرة المالية/ مجلس الشؤون الاستراتيجية، ومعالي الدكتور مغيير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع.

ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة، ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة، معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، ومعالي سارة عوض مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة، ومعالي محمد علي الشرفاء الحمادي رئيس دائرة البلديات والنقل، ومعالي أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة ومعالي أحمد تميم هشام الكتاب رئيس دائرة الإسناد الحكومي.