نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يصدر قراراً بتعيين منصور بن زايد نائباً لرئيس الدولة إلى جانب محمد بن راشد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 مارس 2023 06:55 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

أصدر صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبموافقة المجلس الأعلى للاتحاد، قراراً بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائباً لصاحب السمو رئيس الدولة، إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.