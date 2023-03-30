نشكركم على متابعتكم خبر حمدان بن محمد يطلق مبادرة «طبِّق في دبي» على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 مارس 2023 06:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، مبادرة طبِّق في دبي التي تستهدف تطوير فرص اقتصادية جديدة ونماذج عمل مستقبلية.

وقال سموه في حسابه على تويتر: “ضمن مبادرات اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، نطلق اليوم مبادرة طبِّق في دبي .. نستهدف تطوير فرص اقتصادية جديدة ونماذج عمل مستقبلية واستقطاب 1000 متخصص وموهوب إماراتي لنبدأ من دبي تطوير تطبيقات ذكية قادرة على احداث الفرق والتأثير إيجابياً على المجتمعات حول العالم”.