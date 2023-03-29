نشكركم على متابعتكم خبر توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 مارس 2023 08:49 مساءً - متابعة: نازك عيسى

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وأوضح المركز -في بيانه اليومي – أن حركة الرياح شمالية غربية – جنوبية غربية / 10 إلى 25 تصل 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا صباحاً يصبح متوسطاً إلى خفيف .. ويحدث المد الثاني عند الساعة 07:23 والجزر الثاني عند الساعة 14:49.

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا إلى خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:43 والمد الثاني عند الساعة 03:49 والجزر الأول عند الساعة 10.43 والجزر الثاني عند الساعة 00.33.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 20 85 35

دبي 26 21 75 35

الشارقة 27 20 85 35

عجمان 26 21 90 35

أم القيوين 27 18 90 35

رأس الخيمة 28 17 85 35

الفجيرة 28 19 60 20

العـين 31 14 90 15

ليوا 30 15 65 10

الرويس 29 14 85 20

السلع 31 16 75 15

دلـمـا 27 19 85 25

طنب الكبرى 26 22 85 30

طنب الصغرى 26 22 85 30

أبو موسى 27 21 80 35