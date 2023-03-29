نشكركم على متابعتكم خبر جامعتا الإمارات والسوربون- أبوظبي تنظمان ندوة دولية حول الرواية الخليجية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 مارس 2023 05:00 مساءً - متابعة – نغم حسن

نظّمت جامعة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع جامعة السوربون– أبوظبي، والمعهد الفرنسي للأبحاث في شبه الجزيرة العربية ندوة دولية بعنوان “قراءة في الرواية المعاصرة في الجزيرة العربية”، بمشاركة عدد من الضيوف من داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة من الجامعتين.

وبحسب “وام”، تأتي الندوة الدولية لمناقشة الرواية الخليجية في تجلياتها الفنية والموضوعية، وسياقات إنتاجها، وتلقيها في عيون الآخر على المستوى المحلي والدولي.

جمعت الندوة عددًا من الأسماء المهمة في فضاء الرواية الخليجية ، مثل الدكتور إبراهيم السعافين، والدكتور معجب العدواني، والروائي طالب الرفاعي، والدكتورة رحاب الكيلاني، والدكتورة جاكلين جودنت، وعدد من المتحدثين.

عُقدت أولى جلسات الندوة في جامعة الإمارات، تحت عنوان: “تقنيات الكتابة الروائية في الخليج العربي، وكشف البصمة الأسلوبية الدالة في سردياته”، وأداراها أ.د جمال مقابلة من جامعة الإمارات، وشارك فيها كلٌّ من: أ.د. إبراهيم السعافين من المملكة الأردنية الهاشمية، وأ.د. معجب العدواني/ جامعة الملك سعود – المملكة العربية السعودية، والأديب والروائي طالب الرفاعي من دولة الكويت.

وقدّم كل من الدكتور السعافين والدكتور العدواني رؤيتَهم بوصفهم نُقّادًا وأكاديميين حول التقنيات الإبداعية التي يلجأ لها الكاتب الروائي لإضفاء البصمة الأسلوبية الخاصة، وتغيرها عبر بُعدَيْ الزمان والمكان، فيما قدّم الروائي طالب الرفاعي رؤيته الخاصة .

أما الجلسة الثانية التي عُقدت أيضا في جامعة الإمارات، بعنوان: “الرواية بلغة أجنبية: آفاق التلقي والإبداع”، فقد شارك فيها كلٌّ من: أ.د. جاكلين جودنت من جامعة تولوز في الجمهورية الفرنسية، و د. رحاب الكيلاني من جامعة زايد في ، وأدار الجلسة د. هاني رشوان من جامعة الإمارات.

وفي الجلسة الثالثة التي عُقدت في جامعة السوربون-أبوظبي، بعنوان: “الرواية والانتماء: التاريخ والمكان والهوية”، وبمشاركة كل من: أ. د. إليزابيث فوثير من جامعة ليون- الجمهورية الفرنسية، و د. مارتينا شانسي من جامعة بيرجامو- الجمهورية الإيطالية، و د. شهد الشمري من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا – دولة الكويت وشملت الأوراق المقدمة في الجلسة نماذج مختلفة في الإبداع الروائي الخليجي.

وعُقدت الجلسة الرابعة من الندوة في جامعة السوربون- أبوظبي، وجاءت بعنوان: “الرواية المعاصرة من منظار سوسيولوجيا الأدب (الروائي والمجتمع: نظرات متبادلة)”، بإدارة الدكتورة كارين سيرموني من جامعة السوربون- أبو ظبي، ومشاركة كلٍّ من: د. وائل الربضي من جامعة آل البيت- المملكة الأردنية الهاشمية، و د. إيزابيل برنارد من الجامعة الأردنية، و د. زينب بن لاغة من جامعة باريس – الجمهورية الفرنسية، و د. إيمانويلا بوسكيمي من جامعة مونتري – المكسيك.

واستعرض فيها المشاركون العلاقة الأزلية المتبادلة بين الكاتب والمجتمع الذي يعيش فيه ويعبر عنه، وعلاقات التأثير والتأثر الحتمية.

واختُتِمت الندوة الدولية بقراءات أدبية للروائيين الذين شاركوا في جلسات الندوة، وهم: طالب الرفاعي، ورحاب الكيلاني، وشهد الشمري ، أعقبتها مداخلات الحضور ونقاشات مثرية حول مقتطفات النصوص الأدبية والشهادات الإبداعية التي قدمت.