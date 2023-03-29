نشكركم على متابعتكم خبر الحبس والغرامة عقوبة الدعوة والترويج لجمع التبرعات دون ترخيص على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 مارس 2023 05:00 مساءً - متابعة – لجين اسماعيل :

كشفت النيابة العامة للدولة، عن عقوبة الدعوة والترويج لجمع التبرعات دون ترخيص.

وأوضحت النيابة العامة أنه طبقاً للمادة 46 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (200,000) درهم ولا تزيد على (500,000) درهم، أوبإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات دون ترخيص معتمد من السلطة المختصة أو بالمخالفة لشروط هذا الترخيص.