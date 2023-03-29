نشكركم على متابعتكم خبر صرف المعاشات التقاعدية قبل عيدي الفطر والأضحى المباركين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 مارس 2023 03:59 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن إعادة جدولة صرف المعاشات التقاعدية للربع الثاني من العام الجاري 2023. بحيث تصرف قبل حلول عيدي الفطر والأضحى المباركين بوقت مناسب.

وأكدت الهيئة أنه “سيتم صرف معاشات شهر أبريل 2023 يوم الثلاثاء الموافق 18 من الشهر نفسه. وصرف معاشات مايو يوم الجمعة الموافق 26 من الشهر، وستصرف معاشات شهر يونيو يوم الجمعة الموافق 23 من الشهر”.

يذكر أن معاشات شهر مارس الجاري 2023 بلغت قيمتها (689,776,900.32) درهما، بزيادة قدرها (46,248,072) درهما عن معاشات مارس من العام الماضي 2022. الذي بلغت فيه قيمة المعاشات المصروفة (643,528,828.09) دراهم.