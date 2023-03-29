نشكركم على متابعتكم خبر شرطة أبوظبي تطلق تقرير الاستدامة العالمي 2022 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 مارس 2023 12:51 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، تقرير الاستدامة العالمي 2022، وفق معايير المبادرة العالمية للتقارير GRI Standards . محققة المستوى المتقدم ضمن أعلى مستويات الإفصاح، والذي شمل جميع المواضيع الجوهرية المطلوبة، مع وضع علامة GRI .

وأصبحت شرطة أبوظبي بذلك أول جهة شرطية على مستوى العالم تنشر تقرير الاستدامة ضمن المستويات العالمية المعتمدة، بحسب مكتب أبوظبي الإعلامي.

وأوضح معالي اللواء ركن طيار “فارس خلف المزروعي”، قائد عام شرطة أبوظبي، أن التقرير يعكس الالتزام بمحاور التنمية المستدامة الثلاثة (البيئية والمجتمعية والحوكمة). ضمن الأجندات الوطنية ورؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة 2030.

وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بتطبيق رؤية عصرية للمستقبل لتكون إمارة أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان. وتحقيق ريادة مؤسسية شرطية تستشرف المستقبل بخدمات استباقية مبتكرة وتعزز جودة حياة المجتمع. تحكمها قيم النزاهة والأمانة والعدالة والمساواة والتسامح والشفافية وتتطلع إلى الريادة والابتكار والاحترافية وروح المبادرة.

وأضاف أن استراتيجية شرطة أبوظبي تركز على أداء مهامها وتقديم خدماتها باستباقية عالية للمواطنين والمقيمين والزوار، بما يتماشى مع أرقى المعايير العالمية.

وأشار إلى أن التقرير يبرز التعاون والجهود المشتركة التي أسهمت في تحقيق أهداف وغايات الاستدامة الرئيسية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي. متضمناً أهم المواضيع الجوهرية في الاستدامة وفق طبيعة وأولويات العمل التي تعكس أهمية الحفاظ على استدامة الأمن والأمان، وفق أفضل الممارسات المتطورة عالمياً. ومن أهمها المسؤولية المجتمعية وتطوير أداء الموارد البشرية وإطلاق المبادرات البيئية والحفاظ على السلامة العامة ونشر الأمن والأمان والطمأنينة في المجتمع.