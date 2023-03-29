نشكركم على متابعتكم خبر الشارقة.. رجل آسيوي يقتل زوجته وطفلتيه وينتحر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 مارس 2023 11:00 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أقدم رجل آسيوي على ارتكاب جريمة قتل مروعة راح ضحيتها هو وزوجته وطفلتيه، داخل أحد الأبنية السكنية في الشارقة.

وفي التفاصيل، توفي رجل آسيوي في العقد الثالث من عمره بعد أن رمى نفسه من أحد الأبنية، وتم العثور في جيبه على ورقة اعترف فيها بقتله زوجته وطفلتيه.

وبالفور اتجهت الشرطة إلى مكان الجريمة لتتبين صحة ما كتبه، وتمت مباشرة التحقيقات.