نشكركم على متابعتكم خبر طقس الإمارات غداً .. صحو إلى غائم جزئياً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 مارس 2023 11:00 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر مثيرة للغبار والأتربة خلال النهار وتخف سرعتها ليلاً.

الرياح: غربية – شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل 45 كم/س. الخليج العربي: مضطرب – متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:01 والمد الثاني عند الساعة 06:00 والجزر الأول عند الساعة 21:46 .

بحر عمان: مضطرب الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:10 والمد الثاني عند الساعة 01:13 الجزر الاول عند الساعة 09:20 والجزر الثاني عند الساعة 22:15.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 21 80 35

دبي 29 22 80 30

الشارقة 29 20 85 30

عجمان 28 21 80 30

أم القيوين 30 20 85 40

رأس الخيمة 30 20 90 50

الفجيرة 31 22 85 20

العـين 31 22 85 25

ليوا 31 20 85 20

الرويس 28 19 85 35

السلع 27 18 80 30

دلـمـا 28 21 80 40

طنب الكبرى 29 22 85 30

طنب الصغرى 29 22 85 30

أبو موسى 28 21 80 35