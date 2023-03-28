نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: 2023 سيكون العام الاقتصادي الأقوى للإمارات في تاريخها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 مارس 2023 03:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن عام 2023 سيكون العام الاقتصادي الأقوى للإمارات في تاريخها بإذن الله.

وترأس سموه اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي وأقر خلاله 24 مبادرة وطنية تهدف لمضاعفة إعادة التصدير من دولة الإمارات 100٪ خلال السبع سنوات القادمة بالاستفادة.

وقال سموه عبر تويتر : ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي أقررنا خلاله 24 مبادرة وطنية تهدف لمضاعفة إعادة التصدير من دولة الإمارات 100٪ خلال السبع سنوات القادمة بالاستفادة من شبكتنا المكونة من 50 مكتباً تجارياً حول العالم .

وأضاف سموه: كما استعرضنا في اجتماعنا أكثر من 19 مبادرة لجعل الدولة عاصمة للمواهب العالمية .. الإمارات الثانية عالمياً في مؤشر كبار المدراء المتخصصين .. وهدفنا نقل أفضل الخبرات وصقل كوادرنا الوطنية لتكون عالمية التفكير .. واحترافية الأداء .. وتنافسية القدرات ..

وتابع سموه: استعرضنا نتائج أعمال اللجنة العليا لمفاوضات التجارة الحرة .. وقعنا اتفاقيات شراكات اقتصادية شاملة مع 4 دول، ونتفاوض حالياً مع العديد من الدول الأخرى، وبدأنا نرى تأثير الاتفاقيات على أرقام التجارة الخارجية للدولة … 2023 سيكون العام الاقتصادي الأقوى للدولة في تاريخها بإذن الله .

وقال سموه: وافق المجلس خلال الاجتماع على استضافة المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للحفاظ على البيئة في 2025 والذي يحضره 10 آلاف خبير ومتخصص بيئي من 160 دولة .. مسيرة الإمارات الاقتصادية ستبقى مسيرة مستدامة .. محافظة على البيئة .. تحمي الموارد للأجيال القادمة بإذن الله..

وأردف سموه: اعتمدنا في اجتماع مجلس الوزراء إعادة تشكيل مجلس جودة الحياة الرقمية برئاسة سيف بن زايد آل نهيان.. ومجلس الإمارات للجينوم برئاسة خالد بن محمد بن زايد .. المجلسين يهدفان لرفع جودة الحياة الرقمية والصحية لشعب الإمارات وكافة المقيمين على أرضها .