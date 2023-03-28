“الهلال الأحمر” و”أرامكس الإمارات” توقعان اتفاقية للتعاون الإنساني والمجتمعي

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 مارس 2023 03:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وشركة أرامكس الإمارات اتفاقية للتعاون الإنساني والمجتمعي.

وبحسب “وام”، حددت بنود الاتفاقية أطر التعاون وآليات التنسيق بين الجانبين، بما يعزز فرص التقدم في تحقيق استراتيجية دولة الإمارات حول المسؤولية المجتمعية، وخدمة القضايا الإنسانية والمبادرات التي تضطلع بها هيئة الهلال الأحمر محليا وخارجيا.

وقع الاتفاقية من جانب الهلال الأحمر .. سعادة راشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام للشؤون المحلية، ومن جانب أرامكس طارق الياس نخلة أبو ياغي المدير العام.

وتناولت الاتفاقية تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال البرامج والمبادرات ذات الاهتمام المشترك، وتنسيق جهود الطرفين لخدمة المجتمع بما يحقق المنفعة المتبادلة ويعزز برامج المسؤولية المجتمعية، إلى جانب تطوير التعاون في مجال الاستفادة من الخدمات اللوجستية التي تقدمها أرامكس للهلال الأحمر من أجل دعم العمليات الإنسانية والمجتمعية والمشاريع التي تنفذها الهيئة، وتطوير برامج عمل مشتركة وتبني المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي تحقق تطلعات الجانبين في هذا الصدد.

وأشاد المنصوري بمبادرات أرامكس الإنسانية والمجتمعية، مؤكدا أن الاتفاقية تفتح مجالات أرحب للتعاون بين الجانبين وتعزيز شراكتهما لخدمة الإنسانية.

وأضاف :” تولي هيئتنا الوطنية اهتماما كبيرا لعملية تعزيز الشراكة مع الهيئات والمؤسسات في الدولة، من أجل مستقبل أفضل للعمل الإنساني، وحياة كريمة للمستهدفين من أنشطة الهيئة على الصعيدين المحلي والخارجي”.

وقال إن هيئة الهلال الأحمر خطت خطوات كبيرة في هذا الصدد إيمانا منها بضرورة توحيد الجهود الخيرة في الدولة لتوفير رعاية أكبر وحياة آمنة للفئات التي تعاني من وطأة الظروف.

وأكد نائب الأمين العام أن حرص أرامكس على التعاون مع الهلال الأحمر، يجسد التزامها بمسؤوليتها المجتمعية، بجانب دورها الملموس في إحداث طفرة نوعية في مجال النقل والخدمات اللوجستية.

من جانبه قال طارق أبو ياغي : “ يسعدنا أن نوقع اتفاقية تعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حيث نسعى إلى خلق شراكة استراتيجية حقيقية مع هذه المؤسسة الإنسانية والتنموية العريقة”.

وأشار إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار مسؤولية أرامكس المجتمعية كمؤسسة إماراتية تعمل ضمن القطاع الخاص في الدولة، وتحرص على دعم المجتمع المحلي عبر سلسلة من المبادرات والبرامج الخيرية والاجتماعية والإنسانية.