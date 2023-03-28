نشكركم على متابعتكم خبر طيران الإمارات تستأنف رحلاتها اليومية من دبي إلى كرايستشيرش النيوزيلندية عبر سيدني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 مارس 2023 10:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

هبطت، أمس الإثنين، طائرة الإمارات A380 في مطار كرايستشيرش مستأنفة رحلاتها اليومية من دبي إلى تلك المدينة النيوزيلندية عبر سيدني بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات بسبب جائحة كوفيد 19.

وبحسب “وام”، كانت رحلة طيران الإمارات “ئي كيه 412” قد غادرت دبي في الساعة 10:15 صباحا وتوقفت في سيدني قبل استئناف طيرانها نحو كرايستشيرش التي وصلتها في الساعة 1:55 من بعد ظهر الإثنين التالي “بتوقيت نيوزيلندا”.

ووصل على أول رحلة عائدة إلى كرايستشيرش باري براون نائب رئيس العمليات التجارية لطيران الإمارات لمنطقة أستراليا ونيوزيلندا.

وقال فيل موغر عمدة مدينة كرايستشيرش إن عودة طائرة الإمارات A380 تعد دفعة كبيرة للمدية والجزيرة الجنوبية عامةً .

ويأتي استئناف خدمة دبي/ كرايستشيرش في إطار توسيع سعة المقاعد عبر شبكة طيران الإمارات العالمية التي تعززت بنسبة 31 بالمائه “إجمالي المقاعد الكيلومترية المتاحة” منذ بداية السنة المالية. وشمل هذا التعزيز إعادة تشغيل طائرة الإمارات A380 بين دبي وأوكلاند من دون توقف في ديسمبر من العام الماضي.

كما أن عودة طائرة الإمارات A380 إلى كرايستشيرش تعد تطوراً مهماً لمنتجي الجزيرة الجنوبية حيث تدعم الإمارات للشحن الجوي تصدير 15 إلى 18 طناً من المنتجات يومياً عبر بحر تسمانيا إلى أستراليا ومختلف وجهات العالم بما في ذلك كرز سنترال أوتاجو ولحم الضأن النيوزيلندي والمأكولات البحرية الممتازة.

وتقلع رحلة طيران الإمارات “ئي كيه 412” بطائرة A380 من دبي الساعة 10:15 صباحاً وتصل إلى سيدني في الساعة 7:00 صباح اليوم التالي.

وتستمر الرحلة بعد ذلك حيث تقلع من سيدني في الساعة 8:45 صباحاً لتصل إلى كرايستشيرش في الساعة 1:55 بعد الظهر. وتغادر رحلة العودة “ئي كيه 413” كرايستشيرش في الساعة 6:20 مساءً لتصل إلى سيدني في الساعة 7:40 مساءً. وتواصل الرحلة خط سيرها إلى دبي في الساعة 9:45 ليلاً لتصلها في الساعة 5:15 صباح اليوم التالي “جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وسيدني وكرايستشيرش”.