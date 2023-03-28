نشكركم على متابعتكم خبر “أشغال الشارقة” تنجز سوقاً للمواشي ومسلخا آليا حديثاً في الذيد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 مارس 2023 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة سوقا متكاملا للمواشي في الذيد حيث تم اختيار منطقة العويضد وسط مدينة الذيد ما يسهم في سرعة الوصول إليه و ذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وبحسب “وام”، جاء تسليم السوق إلى شركة الشارقة لإدارة الأصول الجهة المشغلة له بالتزامن مع شهر رمضان المبارك حيث بدأ باستقبال الزوار منذ أول أيام الشهر.

وقال المهندس عبد الله الطنيجي مدير إدارة الافرع في الدائرة أن مساحة الأرض في سوق المواشي والأغنام تبلغ 30 ألف متر مربع ويسع ما يزيد عن 3250 رأسا للمواشي والأغنام بحيث تضم حوالي 47 حظيرة مقسمة على مبنيين على مساحة 6000 آلاف متر مربع كذلك تضم السوق مسلخا حديثا على مساحة 2088 مترا مربعا ويبلغ ارتفاع سقفها 10 أمتار ويصلح المسلخ لذبح الجمال والأبقار والأغنام ويضم أيضاً عدة مداخل منها ما هو مخصص للزوار ومنها بوابات مخصصة للماشية تعمل وفق آلية حركة محددة تنظمها غرفة التذاكر وبوابات خاصة للجمال وآخرى للأغنام إلى جانب بوابات خاصة بالتفريغ والتحميل و التخلص من فضلات المسلخ.

ويتميز مقصب الذيد بتطبيق عدة معايير منها الالتزام بمتطلبات الأبنية الخضراء والمعتمدة من قبل الدائرة ومراعاة أنظمة المحافظة على البيئة بتقليل الانبعاث الحراري واتباع نظام تنظيف مركزي لصالات الذبح وبالتالي التقليل من استخدام معدات ومواد التنظيف.

وتشمل الآليات المطبقة في المقصب تسخين المياه بالطاقة الشمسية مما يسهم في ترشيد النفقات التي كانت تتطلبها عملية تسخين المياه الحارة المستخدمة في صالات الذبح عن طريق حرق الوقود ووجود محطة تعقيم الأيدي وتنظيف الأحذية عند مدخل الصالة مزودة بحساسات لا تسمح للعامل بالمرور إلا بعد تعقيم يديه وتنظيف حذائه.

كما يحتوي المقصب على صناديق ذبح الأبقار والجمال تتميز بأنها تعمل وفق آليات متطورة مثل حساب أعداد الذبائح واتباعها لمعايير الحفاظ على صحة وسلامة العاملين وتطبيق معايير الرفق بالحيوان ويعمل المقصب على خطي ذبح أزرق وأخضر الخط الأزرق الخاص بالأغنام والماعز بطاقة استيعابية تصل إلى 120 رأسا في الساعة والخط الأخضر يستقبل من 20 إلى 30 رأسا من الأبقار والجمال في الساعة.

ويضم المقصب أحدث الأجهزة والتقنيات وفق أعلى المعايير وشروط السلامة الصحية التي تحقق الكفاءة في العمل والسرعة والإنجاز لاستيعاب أعداد كبيرة وتلبية احتياجات الأهالي وإنهاء عمليات ذبح الأضاحي وتقطيعها بكفاءة عالية ويقدم سوق الذيد للمواشي خطة متكاملة لخدمة الجمهور والتي تساعدهم لإنجاز متطلباتهم بسلاسة وسهولة بدءاً من دخول السوق ومروراً بشراء الأضحية ومن ثم نقلها إلى المقصب ومتابعة عملية الذبح وانتهاءً باستلامها في المناطق المخصصة للانتظار وإخطارهم إلكترونيا بجاهزية الطلب.

كما تضم السوق 14 محالا تجاريا للاستثمار المستقبلي مخصصة لبيع الأعلاف ومستلزمات الطيور مساحة كل محل 55 مترا مربعا وجرى تصميم مباني السوق بنمط يمزج التراثي بالهندسة العصرية والحديثة.

ويحقق سوق الذيد للمواشي رؤية الشارقة الاستراتيجية في تعزيز التنمية المستدامة واستكمال مسيرة التنمية والمرافق الخدماتية بما يحقق تطلعات الأهالي ويلبي مطالبهم كما أنه يقع في موقع حيوي مهم ويواكب التنمية الحضارية التي تشهدها المدينة ويعد واحدا من المشاريع الرائدة كما جاء إنشاء مشروع سوق المواشي للحفاظ على النظافة العامة والمظهر الحضاري للمدينة في منطقة بعيدة عن التجمعات السكنية.