نشكركم على متابعتكم خبر سلطان النيادي يكشف تفاصيل تجربة طبية في الفضاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 مارس 2023 07:56 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

كشف رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، اليوم الإثنين، تفاصيل واحدة من التجارب الموكلة إليه في محطة الفضاء الدولية.

وقال النيادي، على حسابه الرسمي في تويتر، إن واحدة من التجارب الموكلة إليه هي دراسة “Cardinal Heart 2.0″ التابعة لجامعة ستانفورد… من خلال هذه التجربة يمكننا معرفة آثار الأدوية السريرية على خلايا القلب في الفضاء، المساعدة على منع مخاطر الإصابة بأمراض القلب لرواد الفضاء”.

ولفت النيادي إلى أن هذه التجربة ستساهم أيضاً في تطوير العلاج لأمراض القلب على الأرض.

وانطلق رائد الفضاء الإماراتي بصحبة طاقم المهمة “crew-6″، إلى محطة الفضاء الدولية بنجاح، قبل أيام قليلة.

وسيخوض النيادي أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء، ستستمر لستة أشهر متواصلة في محطة الفضاء. وسيشارك بتجارب علمية في عشرة مجالات حيوية طوال مدة المهمة.